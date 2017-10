Ramos opina de Catalunya abans de rebre Albània

Dos fets van destacar ahir en la concentració de la selecció espanyola prèvia al partit que disputarà aquest vespre (20.45 hores, La 1) contra Albània i que pot significar, en cas de victòria, la classificació matemàtica per al mundial. En un no hi va haver sorpreses i, com era d'esperar, Gerard Piqué va ser escridassat en la seva arribada a Alacant. En l'altre, hi va haver matisos. En la seva compareixença davant de la premsa, el capità, Sergio Ramos, va defensar la seva bona relació amb el blaugrana i va defensar el discurs del rei Felip VI, tot i que també va deixar anar que, «com a espanyol, no m'ha agradat la imatge que Espanya ha donat al món. Vull viure en un país lliure i democràtic».

Així, al costat de Julen Lopetegui, el seleccionador, i de David Silva, Ramos va deixar anar aquesta frase abans de dir que «la meva relació amb Piqué és molt bona tot i el nostre caràcter i la nostra manera de pensar o sentir. Cadascú pensa com vol. Si estem al mateix vaixell i remem en la mateixa direcció, no hi ha cap problema». A continuació, i de manera més informal, va afirmar que «el discurs del rei em va agradar, chapeau, era necessari per a tots els espanyols. Independentment que sigui de l'Atlètic de Madrid, em va agradar».

A la tarda, el seleccionador albanès, l'exmadridista Christian Panucci, va afirmar que li sembla que Gerard Piqué «és un tio amb molts ous». L'exlateral italià va afirmar que pensa que el blaugrana té «molt coratge, tot i que en afers polítics i en d'altres coses no m'hi vull ficar. M'agraden les persones clares, amb caràcter, amb sinceritat, i no pas aquells que tenen una doble cara». Per a Panucci, «la seva vida la decideix ell. Hi ha coses pitjors que aquesta. Per a mi té molt respecte i no em vull posar en fets polítics, ja que molta gent en parla».

Des del punt de vista esportiu, Albània, amb el català Ivan Balliu a les seves files, està pràcticament eliminada del campionat. Hauria de vèncer avui Espanya, esperar que Itàlia perdés a casa contra Macedònia i derrotar els transalpins dimarts que ve per més de dos gols. Espanya, en canvi, si guanya avui, evitaria la repesca i ja seria al mundial.