El Càceres reacciona amb una pallissa i dos equips potents tornen a perdre

El Càceres, la víctima de l'ICL en l'estrena de la lliga, se situa en segona posició provisional després de la seva contundent victòria d'anit sobre el Barça B (95-73). Ward, que va fer un bon partit al Nou Congost la setmana passada, va liderar el conjunt extremeny amb 22 punts. El millor jugador del filial blaugrana va ser Nedovic, amb 15 punts.

Un altre dels equips que va reaccionar ahir després de la derrota en la primera jornada va ser el Corunya, que va superar per 76-68 l'Araberri, un dels equips més fluixos de la lliga però que havia guanyat en la seva estrena. Gilling va signar un partidàs per al conjunt gallec, amb 22 punts i 30 de valoració, i va fer estèrils els 26 punts del tirador Johnny Dee per al conjunt basc.

Una de les sorpreses de la jornada va ser la segona derrota consecutiva del Palència, anit per 78-75 a la pista del Tau Castelló, el rival del proper dimecres de l'ICL al Nou Congost. Entre Edu Gatell i el base islandès Steirnarsson van anotar 42 dels 78 punts del conjunt castellonenc i van convertir-se en els botxins del Palència. Per al conjunt visitant, el màxim anotador va ser l'exmanresà Jordi Grimau, autor de 22 punts.

Com el Palència, acumula dues derrotes l'Actel Força Lleida, que va perdre a la seva pista en la visita del Palma (89-94). En un partit d'alta anotació, els lleidatans no en van tenir prou amb els 22 punts de Branko Dukanovic. Fins a sis jugadors del Palma van aconseguir dobles dígits en anotació, liderats per Rafa Huertas, amb 20 punts. El van seguir Mockford (16), Bivià (14), i Slezas, Grossenbacher i Zyle, tots ells amb 12 punts a l'estadística.

I tampoc no ha guanyat cap partit l'Ourense, un altre dels equips assenyalats com a candidats a l'ascens. Anit van perdre a la seva pista amb el Clavijo, per un igualat 70-72. Els 21 punts del finlandès Ahonen van servir de poc davant la bona actuació coral visitant, liderada per Bravo i Yates, tots dos amb 14 punts.



Mitrovic, a l'Araberri

Abans de jugar ahir el seu partit, l'Araberri va anunciar la incorporació de l'ala bosnià-canadenc Nemanja Mitrovic, de 27 anys i 1,98 metres d'alçada). Aquest jugador destaca per la seva gran capacitat anotadora des de la llarga distància. La temporada passada va jugar a l'Ourense, també de la LEB Or, amb qui va signar una mitjana d'11,8 punts, 3 rebots i 9,4 valoració per partit.