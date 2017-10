El COI suspèn el Comitè Olímpic brasiler i aparta el president dels càrrecs

El Comitè Olímpic Internacional (COI) va suspendre ahir de manera provisional el Comitè Olímpic de Brasil (COB) i va apartar el seu president, Carlos Arthur Nuzman, de tots els seus càrrecs en l'organisme, tan sols un dia després de la seva detenció per suposada corrupció.

Les decisions preses pel Comitè Executiu del COI tenen un «efecte immediat» i només seran revertides quan l'entitat estimi que el COB segueix les regles de governança d'acord amb els estatuts olímpics, segons va assenyalar en un comunicat divulgat ahir.

Nuzman i la seva mà dreta en el Comitè Olímpic de Brasil, Leonardo Gryner, van ser detinguts i conduïts a la presó el dia abans, acusats de corrupció, blanqueig de diners i organització il·lícita.

Nuzman és sospitós de comprar vots per a l'elecció de Rio de Janeiro com a seu dels Jocs Olímpics del 2016, que es van celebrar a la ciutat brasilera. La fiscalia va justificar la seva detenció com a «garantia d'ordre públic» per bloquejar el seu patrimoni i evitar que «continuïn actuant, bé de forma criminal o interferint en les proves».