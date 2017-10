Duran: «Em satisfà la intensitat per superar mals percentatges»

Un Aleix Duran dolgut per la resolució del partit va aparèixer a la sala de premsa lamentant-se per una bona oportunitat perduda per endur-se una victòria d'una pista tan complicada com la de Melilla. El tècnic egarenc va voler centrar en la falta d'encert en els tirs de dos punts (30 %) el fet que l'equip no hagués pogut aspirar a més, però va mostrar-se «orgullós de la intensitat mostrada, malgrat que amb aquests percentatges és molt difícil guanyar».

L'entrenador de l'ICL no va estar d'acord que es cometessin gaires errades en situacions fàcils sota les cistelles perquè «en cap cas no eren senzilles. Ells tenen Guerra, Samb i Fall, que tapen molt bé el cèrcol, i això ha condicionat els tirs de Trias o Hamilton. De tota manera, hem anat amb molta energia i això també s'ha de valorar».

Sobre el seu intent de jugar amb un ritme molt alt per intentar cansar el rival, va deixar clar que «ho intentarem fer sempre perquè és el nostre estil de joc. Avui esperàvem que ells fallessin més al final, però el cara o creu no ens ha beneficiat».

Per la seva banda, l'entrenador del Melilla, Alejandro Alcoba, va considerar que «no havíem hagut de patir tant per vèncer ja que hem controlat el partit i només l'encert de Muñoz ha fet entrar-hi de nou el Manresa. Hem encadenat dues victòries seguides amb l'equip encara per acoblar i això és important». Sobre els 15 rebots ofensius capturats pel seu equip, «hem parlat de carregar el rebot en atac, però a la primera part no ho hem fet acoblats i ells podien sortir de pressa. A la segona meitat ho hem fet millor, sabent qui l'atacava i qui tornava, i això ens ha beneficiat».