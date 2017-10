Espanya s'exhibeix i certifica el seu bitllet per al Mundial de Rússia

L'equip estatal en va tenir prou amb 45 minuts de joc brillant i gols davant Albània, a la qual va superar per 3-0, per endur-se la victòria i aconseguir matemàticament la classificació per al Mundial de Rússia, després de l'empat d'Itàlia contra Macedònia (1-1). El combinat dirigit per Julen Lopetegui va desplegar un joc per moments espectacular en el primer temps, tot i que es va relaxar en el segon, quan els visitants, que van plantar cara tot el partit, van merèixer almenys el premi d'un gol.

Després de desaprofitar les seves dues primeres ocasions, Rodrigo, la sorprenent aposta de Lopetegui a la punta d'atac, va anotar la primera diana després d'un control orientat amb el pit, que va rematar sense deixar caure la pilota. Vuit minuts després, en una gran jugada combinativa que va tenir fins a divuit tocs, Isco va aprofitar una passada de Koke per fer el segon. Finalment, Thiago va fer el tercer al 27 amb una rematada de cap i va situar el 3-0, que ja seria definitiu.