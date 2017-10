Iniesta renova per tota la vida: «Sé fins on puc arribar»

El capità del FC Barcelona, Andrés Iniesta, va signar ahir un contracte vitalici amb el conjunt blaugrana i va assegurar que seguirà en actiu fins que el cos i la ment diguin prou. «Seré aquí fins que cregui que tot el que puc donar és suficient», va assegurar en l'acte de renovació, on va agrair al club «l'oportunitat i la confiança» de signar un contracte així.

Al costat d'Iniesta va comparèixer el president del club, Josep Maria Bartomeu, que va remarcar que «en 118 anys d'història és la primera vegada que un jugador del primer equip de futbol firma un contracte vitalici». El president va destacar que és un «acord excepcional» i que el migcampista és «un referent per a les futures generacions» de jugadors del club.

Els dubtes que va tenir Iniesta sobre la seva continuïtat la temporada passada, amb Luis Enrique, es van esvair amb Valverde: «Sabia que no em diria que no comptaria amb mi. Sé fins on puc arribar. No hi ha hagut mai una xerrada amb ell al respecte».

A partir d'ara, Iniesta valorarà juntament amb el club la seva continuïtat a final de cada temporada, però als 33 anys només vol pensar a curt termini. «L'any passat només tenia uns mesos menys i semblava que estava acabat. Aquest any tinc un any més i Iniesta està en la segona joventut. Qui millor sap com té el cos o el cap sóc jo, i sóc conscient de les meves possibilitats», va insistir.

Quan pengi les botes, Iniesta no sap quin paper tindrà al Barça, però té clar la seva funció: «No sé exactament què seré, però estaré vinculat al futbol segur».