El juvenil del Gimnàstic rep el líder Girona a la Divisió d'Honor

Després de sengles desplaçaments a Manacor i a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per enfrontar-se al FC Barcelona, en els quals l'equip de Ferran Costa va cedir per la mínima (1 a 0), la Divisió d'Honor juvenil retorna al Gimnàstic Parc. Els escapulats reben aquesta tarda (17 h) l'actual líder de la competició, el Girona FC. L'equip manresà afronta el partit sense baixes i amb el convenciment, segons Ferran Costa, «de competir per guanyar, si continuem sent nosaltres mateixos». Les dues derrotes encaixades no preocupen l'entrenador escapulat. «Hem competit tant a Manacor com davant el Barça fins al punt de merèixer puntuar». Per la seva part, a la Lliga Nacional, el CE Manresa visitarà demà (12 h) el CF Damm B. Els de Pablo Becerril intentaran trencar una ratxa de tres derrotes consecutives.