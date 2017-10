El Manresa vol imposar el seu estil a la Jonquera per sumar crèdit i punts

Després d'una setmana d'inactivitat competitiva per la suspensió del partit amb el Sant Cugat al Congost, diumenge passat, a petició de la federació, el Manresa es desplaça demà, diumenge (16 hores), a la Jonquera en partit corresponent a la sisena jornada de la lliga de Primera Catalana.

Per a aquest enfrontament, Jose Solivelles recupera tots els lesionats, Marc Sala, Biel Rodríguez i Brian Canalejo. El tècnic blanc-i-vermell dóna molta importància al duel de demà: «no poder jugar contra el Sant Cugat ens ha afectat perquè ara ens veiem només amb cinc punts, quan en podríem tenir vuit. Per això anem a la Jonquera amb certes urgències, entre cometes, perquè amb vuit punts veuríem les coses d'una altra manera. A més, Solivelles destaca que «juguem contra un equip que a la llarga estarà a la part alta de la classificació i que serà un dels candidats a guanyar la lliga. Per a nosaltres serà una veritable pedra de toc, i la nostra idea és demostrar que també tenim un nivell alt». «Per això seria important guanyar el partit», sentencia l'entrenador rubinenc del Manresa.

La Jonquera afronta el partit de demà també amb la necessitat de reivindicar-se, ja que, tot i figurar entre els favorits, diumenge passat va encaixar la segona derrota de la temporada, en cedir davant el sorprenent Can Vidalet per un inapel·lable 3 a 0. Els de l'Alt Empordà sumen set punts després d'haver jugat cinc partits i es troben situats en novena posició.

El Manresa jugarà dijous que ve el duel ajornat amb el Sant Cugat (12 hores). Aquest fet provoca la reflexió següent a en Jose Solivelles: «ens juguem nou punts en només set dies. Aquests tres partits marcaran on som i per a què podem lluitar. És una setmana vital per al nostre futur».



L'Igualada rep el Valls

En una situació classificatòria semblant, l'Igualada, que tampoc no va jugar diumenge a Cornellà contra el Sant Ildefons, torna demà a la lliga rebent a les Comes el Valls (17 hores). Els deixebles de Dani Gimeno afronten el partit amb la necessitat d'aconseguir un triomf que els permeti dotar l'equip de continuïtat pel que fa a la consecució de resultats positius i consolidar-ne la presència en una zona còmoda a la taula de classificació.