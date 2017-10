Carlos Sainz deixarà Toro Rosso després de la disputa del GP del Japó per fitxar per Renault

Carlos Sainz tancarà aquest diumenge, després de la disputa del GP del Japó, la seva etapa com a pilot de Toro Rosso.

Des del seu debut amb l'equip filial de Red Bull, l'any 2015, el madrileny hi ha disputat cinquanta-sis grans premis, però, després de quasi tres temporades, marxa per incorporar-se a Renault.

La precipitada sortida de Carlos Sainz de Toro Rosso no estava prevista. La seva incorporació a Renault es contemplava per a la propera temporada, però ahir a Suzuka van precipitar-se els aconteixements. Així, Sainz disputarà els quatre grans premis que manquen per a la finalització del campionat (USA, Mèxic, Brasil i Abú Dabí) amb Renault.

Avui, el madrileny correrà per última vegada amb Toro Rosso. És l'epíleg a una història que va iniciar-se al GP d'Austràlia de l'any 2015 i que li ha permès sumar 112 punts en cinquanta-sis grans premis disputats.