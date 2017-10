Espanya debuta amb derrota contra el Brasil

El martorellenc Èric Garcia no va disputar cap minut en la derrota de la sub-17 espanyola en el seu debut al Mundial de Nova Delhi. L'actual jugador del Manchester City va veure des de la banqueta com el seu equip queia en un matx molt igualat davant una de les favorites, Brasil (2-1). El partit es va decidir amb una genialitat del brasiler Marcos Antonio, convertida en gol per Paulinho. Els de Santi Denia van començar molt bé, però la qualitat dels ahir locals va marcar la diferència als minuts finals del partit.