La Festa de Colors i el campionat de bicitrial obren els quarts Benet Games

La primera jornada de la quarta edició dels Benet Games va omplir de color la vila bagenca a l'entorn de l'esport i la natura i va atreure-hi fins a dotze mil persones àvides de noves experiències.

Les activitats complementàries als cinc grans espais per al gaudi i la descoberta de l'esport adreçats als més joves van ser les grans protagonistes de la jornada inaugural. Els espais fixes del festival, batejats amb noms tant suggerents com Aventura, Aigua, Infantil, Tendències i Aire, on nens i nenes poden realitzar fins a vint-i-sis activitats, van convertir-se en el rerefons d'un seguit de propostes adreçades a tot tipus de públic.

La classe magistral per iniciar-se en la marxa nòrdica, a càrrec d'instructors del Club Nordic Walking, va encetar un programa d'activitats que va convènçer a les sis-centes persones que van optar per una o altra. Finalitzada la sessió teòrica va arribar l'hora de triar entre la caminada o la pedalada popular, mentre els joves amants de la BTT participaven a l'Obert.

Una vegada caminants i ciclistes havien recuperat forces degustant l'arròs elaborat i servit al Cobert del Batre, s'iniciava la competició de més rellevància, la prova de bicitrial corresponent al campionat de Catalunya. De les nou categories en disputa, cal destacar el triomf del santfruitosenc Ot Pi en la categoria júnior.

Tot seguit prenien el relleu competitiu les Tres Hores de Resistència en BTT, una altra de les grans novetats d'enguany. L'equip integrat per Oriol Badrenas, Carles Torrents i Josep R. Montaner va imposar-se en categoria masculina, mentre Mireia Mateo i Miquel Serra eren el duet guanyador en la competició mixte. La jornada finalitzava amb l'esclat visual de la Festa de Colors.

Les Four Factors Race seran el gran atractiu de la matinal d'avui. La cursa per als més menuts (Kids) s'iniciarà a les deu. Una hora després començaran les altres tres curses programades, inclosa l'esperada i salvatge Wild.