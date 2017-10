Herbalife i Obradoiro fan bo el factor pista i guanyen

L'Herbalife Gran Canària i el Monbus Obradoiro van fer bo el factor pista i es van endur una nova victòria en la tercera jornada de la lliga Endesa.

El conjunt canari va oferir un gran nivell de joc i va obtenir un triomf just davant el Baskonia (100-82), amb el qual els jugadors dirigits per Luis Casimiro segueixen invictes en la màxima competició estatal. Un exjugador del Bàsquet Manresa, l'exterior suec Marcus Eriksson, va ser el millor dels locals amb 22 punts, mentre que el base uruguaià Jayson Granger va liderar els bascos amb un total de 28.

D'altra banda, l'equip gallec va superar el Divina Seguros Joventut gràcies a un gran primer quart, en el qual van aconseguir un contundent parcial de 23-7. A partir d'aqui, l'Obradoiro va poder mantenir-se per davant per endur-se la victòria. La parella interior formada per l'ucrainès Artem Pustovyi (17 punts i set rebots) i Nemanja Radovic (15 punts i nou rebots) va ser clau pel triomf gallec. Per part badalonina, el pivot Jerome Jordan va ser el més destacat, amb 16 punts i sis rebots.