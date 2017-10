El líder Lewis Hamilton assoleix la seva primera 'pole position' a Suzuka

Lewis Hamilton (Mercedes) continua imposant la seva autoritat i superioritat al Campionat del Món de F1. Fins i tot en aquells circuits que habitualment se li resisteixen. El britànic va obtenir ahir la pole position en les sessions classificatòries celebrades al circuit de Suzuka i avui ocuparà la primera posició a la graella de sortida del GP del Japó.

Per aconseguir-ho, Hamilton va establir un nou rècord de velocitat del circuit en donar-hi una volta completa en 1 minut, 27 segons i 319 dècimes. Aquesta és la desena pole position de la temporada del líder del campionat i la número 71 de la seva espectacular carrera esportiva.

Rere Hamilton va situar-se el finès Valtteri Bottas, el seu company a Mercedes, seguit per Sebastian Vettel (Ferrari). L'alemay, però, sortirà avui en segona posició a causa de la sanció de cinc posicions que arrossega el pilot de Nastola per la substitució de la caixa de canvis del seu Mercedes.

Tampoc els pilots de Red Bull van poder oposar resistència a la superoritat del líder. L'australià Daniel Ricciardo i l'holandès Max Verstappen ocuparan avui la quarta i la cinquena posició a la graella de sortida.

Kimi Raikkonen va ser un altre dels protagonistes negatius de les sessions classificatòries. Malgrat finalitzar en sisena posició, una penalització endarredirà cinc llocs el seu punt d'arrencada a la cursa. Els grans beneficiats d'aquesta circumstància seran els dos pilots de Force India, el francès Esteban Ocon i el mexicà Sergio Pérez (Force India), setè i vuitè classificats, respectivament.

Fernando Alonso (McLaren), desè a les sessions classificatòries rere el brasiler Felipe Massa (Williams), no obtindrà guanys de la penalització de Raikkonen. El pilot asturià, dues vegadeds campió del món de F1, va haver de substituir diversos components del motor del seu monoplaça, fet que reglamentàriament el situa al dar-rer lloc de la graella. Per la seva part, Carlos Sainz (Toro Rosso) iniciarà la cursa des d'una millorable quinzena posició.

Lewis Hamilton va acollir amb satisfacció la nova fita assolida a Suzuka. «Ha estat un dia molt bo. Mai havia aconseguit una bona classificació aquí, peró avui, per fi, he tingut l'equilibri necessari per fer-ho. El bon funcionament del Mercedes ha estat una autèntica bogeria».