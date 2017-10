L'Igualada s'estrena a la lliga amb una derrota per la mínima a Girona

L'Igualada va debutar a l'OK Lliga 2017-18 amb una derrota per la mínima a la complicada pista del Citylift Girona, que es va imposar per un resultat final de 2-1. Els primers minuts no hi va haver gaires oportunitats de gol per a cap dels dos equips, tret d'un xut llunyà de Roger Bars que va aturar Llaverola sense problemes. Al minut 23 els gironins van aconseguir avançar-se mitjançant un gol de Raul Pelicano, i uns segons després van poder fer el segon, però la pilota es va estavellar al pal. Amb l'1-0 es va arribar a la mitja part de l'enfrontament.

A l'inici de la segona meitat els anoiencs van sortir amb força per trobar l'empat. Vives va provar sort al min 25, però la seva rematada va sortir desviada. Al 29, una jugada de Vives i Bars va ser desviada per Llaverola, i al 33 el xut de Met Molas es va passejar de pal a pal de la porteria rival. Dos minuts més tard, Oriol Vives va enviar la pilota al pal. Semblava que el gol no arribaria, però al 40 hi va haver més sort, ja que Jordi Méndez va tornar a establir la igualtat al marcador. Set minuts més tard, Sergi Pla va llançar una falta directa, i en la següent jugada Marc Palau va fer el segon pels gironins. Quedava poc temps, i els igualadins encara van tenir dues ocasions per empatar a dos, però el xut de Tety Vives va sortir fregant el travesser, i el de Sergi Pla el va refusar Llaverola. Al final del matx, el tècnic de l'Igualada, Ferran López, va comentar que «és una llàstima no haver concretat les ocasions».