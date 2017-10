El Manresa FS és sorprès pel plantejament del Pallejà

L'Eternam Manresa va cedir els dos primers punts de la temporada en el partit al Pujolet contra un Pallejà ben organitzat tàcticament, que va saber aturar el poder ofensiu dels de Jordi Rozas.

El conjunt manresà es va encallar des de l'inici, cosa que va aprofitar el Pallejà per mostrar-se superior durant uns minuts. Els visitants van desaprofitar un penal (aturat per Adil, que va subtituir Aleix per al llançament), però en un minut, del 7 al 8, i en dues bones combinacions de conjunt, Guille va situar el marcador en el 0 a 2. Poc després, però, Oussama va reduir les diferències amb una rematada sense angle (min 10). Semblava que l'Eternam Manresa de mica en mica anava superant el joc imprecís de l'inici. Gordillo, de penal, al minut 15; i Corvo, al 20, van capgirar el marcador amb el 3 a 2 del descans.

El segon temps va ser més espectacular, amb anades i vingudes d'uns i altres, més trencat, en definitiva. Només amb una altra bona combinació, el conjunt visitant, mitjançant Ramon, va poder marcar, i va aconseguir l'empat. Ja a la recta final, l'Eternam Manresa va quedar amb quatre jugadors en pista per l'expulsió de Said, i un minut després va ser el Pallejà el que havia de jugar amb inferioritat, però ni uns ni altres van poder aprofitar-ho.

Els darrers minuts, els manresans van jugar de cinc i van tenir algunes oportunitats, però sense la sort necessària en darrer terme. Amb l'empat, l'Eternam Manresa perd el lideratge en favor del Catgas Santa Coloma B, però amb els mateixos 13 punts.