Ogier i Meeke es disputen el títol al Ral·li Catalunya

L'irlandès Kris Meeke va sortir com a líder de la general al finalitzar el segon dia de competició al Ral·li Catalunya, amb arribada a Salou. Meeke va imposar-se a 13 segons del francès Sebastian Ogier i de l'estoni Ott Tänak, els dos màxims rivals de cara a l'etapa d'avui diumenge.

Meeke tenia molt més a perdre que a guanyar, però tot i això va prémer al màxim l'accelerador per augmentar el seu avantatge. No obstant, Ogier va treure a passejar tota la seva qualitat i tècnica davant la costa de Salou per retallar-li nou dècimes. Ogier pasarà avui a l'atac, això sí, sabent que no pot permetre's cap error que doni aire fresc a Neuville, perseguidor principal d'Ogier en la general del Mundial i una de les decepcions en aquest Ral·li Catalunya.

Per la seva banda, l'espanyol Dani Sordo va haver d'abandonar quan estava lluitant per la victòria al penúltim tram de la cursa. El pilot de Hyundai era segon a la classificació general, quan al pas pel quilòmetre 7,5 va danyar greument la direcció del seu cotxe.