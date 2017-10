Sheila Avilés conquereix les Sky Series en l'última prova

La sisena edició de la Gorbeia Suzien va reunir els millors corredors de curses de muntanya europeus en una edició en la qual hi havia molt en joc. Zenauri (Biscaia) va ser l'escenari escollit per la festa final de les Sky Series, on, a més, es va disputar el títol de Campió d'Europa, que se'l va adjudicar Aritz Egea en homes i Ingrid Mutter en dones.

Pel que fa a les Sky Series, a l'anoienca Sheila Avilés li van valer dues proves per apuntar-se un triomf que de ben segur enriquirà ja el seu ampli palmarès. En la categoria masculina, la victòria va ser per a Jokin Lizeaga.



Un podi que val la glòria

A l'anoienca li va valer la tercera posició per fer-se amb el títol de les Sky Series. El guió de la cursa va ser completament diferent de la masculina i la primera posició va anar canviant de mans. La francesa Célia Chrion, que partia entre les favorites al títol final, va liderar la prova al pas per Gorbea, tot i que a només 30 segons d'Azkorbebeitia i per poc més d'un minut d'Avilés i la campiona d'Europa, Ingrid Mutter. Les diferències eren mínimes i en la segona part de la cursa Mutter va canviar el ritme per ser campiona europea. Avilés va arribar a tan sols disset segons de la segona posició.

Les Sky Series Spain, Andorra & Portugal van coronar Avilés com la millor fèmina de la temporada després de cinc proves, on cap corredor va ser capaç de repetir victòria. L'emoció va estar servida fins a l'última cursa.