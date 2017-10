El Tau Castelló arribarà dimecres amb la moral alta després d'una remuntada

La lliga LEB Or ja ha adquirit velocitat de creuer i entre setmana hi haurà una nova jornada. L'ICL Manresa disputarà dimecres (20.30 h) el seu segon partit a casa, i ho farà contra un Tau Castelló que divendres va evitar in extremis la segona derrota en dos partits en derrotar un Trapa Palència que ha acumulat dues derrotes i que serà el rival dels manresans el proper cap de setmana. El conjunt de la Plana va capgirar el resultat després d'un parcial de 22-11 en el darrer quart de la mà dels punts d'un paisà d'Aleix Duran, el també egarenc Eduard Gatell, i de l'islandès Aegir Steinarsson.

El partit de Castelló segur que serà molt visualitzat per Duran i el seu equip aquesta setmana, ja que va aplegar els dos propers rivals i seran dues bones pedres de toc per saber cap on camina l'ICL en el principi de temporada. De fet, abans de començar la temporada eren dos dels conjunts que comptaven a les apostes per a l'ascens. Els palentins han perdut els dos partits, però els han jugat a fora.

La LEB Or ja està mostrant que és molt igualada i només el Melilla, el Prat i l'Oviedo, a falta de l'ajornat Valladolid-Breogán, han sumat dues victòries. En la jornada de divendres es van veure resultats fins a cert punt sorprenents, com la pallissa del Càceres contra el Barça B, amb la qual cosa es demostra que el primer visitant del Nou Congost d'aquesta temporada serà un equip a tenir molt en compte.



Oviedo i Prat sumen la segona

En els dos partits disputats ahir, l'Oviedo i el Prat van sumar la seva segona victòria en dues jornades de competició. Els asturians van superar el Sammic Hosteleria basc per 87-66 en un partit amb moltes alternatives en el marcador. En el primer quart, els locals van començar forts, van marcar el ritme i van agafar dotze punts de marge (29-17). En el segon període, els bascos van reaccionar i van clavar un contundent parcial de 12-26 per arribar a la mitja part amb dos punts d'avantatge (41-43). En el tercer quart, el domini va ser clarament de l'Oviedo, que va aconseguir un 29-12 i va entrar en els deu darrers minuts amb quinze punts de renda (70-55). En aquests, els asturians no van patir per endur-se la victòria.

D'altra banda, el conjunt català es va imposar al Levitec Osca per 67-59. En el primer quart hi va haver un lleuger domini dels visitants, que van acabar amb dos punts d'avantatge (11-13). En el segon, els locals van assolir un parcial de 8-0 que els va permetre arribar a la mitja part amb cinc punts de marge (31-26). En el tercer període, els catalans van començar forts, però els aragonesos van reaccionar i van finalitzar el quart només quatre punts per sota (53-49). Al darrer quart l'Osca es va posar tres punts per davant, però llavors se'ls va acabar la gasolina i el Prat va sentenciar.