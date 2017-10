Una avaria de Vettel deixa el títol en safata a Hamilton

El britànic Lewis Hamilton va sumar la vuitena victòria de l'any al Gran Premi del Japó i, tret d'una gran sorpresa, va segellar la quarta victòria de la temporada després de la retirada d'un Sebastian Vettel que va tenir problemes mecànics per culpa d'una bugia. Sense el seu principal rival, Hamilton es va limitar a controlar Max Verstappen i Daniel Ricciardo, que van donar dos podis a Red Bull. Ara, el pilot de Mercedes té 59 punts de diferència quan falten quatre curses per acabar (100 punts en joc). Hauria de cometre moltes errades per perdre el seu quart mundial.

Pel que fa als pilots espanyols, Fernando Alonso va lluitar pels punts fins al final, però només va poder ser dotzè i, a més, va perdre dos punts de la seva llicència per ignorar les banderes blaves i no deixar passar Hamilton quan el doblava. Més mala sort va tenir Carlos Sainz, que, en la seva dar-rera cursa amb Toro Rosso, abans de passar a Renault, va haver d'abadonar. En el Gran Premi dels Estats Units ja actuarà per a l'escuderia del rombe.



Dubtes amb els pneumàtics

L'arrencada de la cursa es va presentar amb el dubte del rendiment dels pneumàtics. La pluja de divendres no va deixar-los provar gaire. En canvi, ahir va fer molta calor, amb una temperatura de l'asfalt 18 graus damunt de la de dos dies enrere, la qual cosa afegia dubtes sobre la seva degradació. Semblava que el sol podia fer apropar els Ferrari als Mercedes, però no va ser així.

Perquè la primera volta ja va deixar clars els problemes de Vettel. Els Red Bull se li van llançar al damunt i, abans de completar el gir inicial, ja era quart. El Ferrari perdia potència per culpa d'una bugia, i fins i tot els Force India superaven el corredor alemany, que va haver d'enfilar el camí dels boxes sense poder puntuar.

Mentrestant, Hamilton volava amb el Mercedes amb Verstappen com a principal enemic a la pista i amb Bottas com a fidel aliat. El finlandès va fer de tap als pilots de l'escuderia austríaca fins que va fer la primera i única aturada de la prova. Ja sense la seva oposició, Verstappen va posar en problemes el líder de la cursa, ja que tenia millor ritme, i Ricciardo semblava que s'hi aproximava. La victòria de Hamilton depenia de la degradació de les gomes, sobretot les de darrere, que li havien causat problemes en altres ocasions. En aquest moment, però, va tenir la sort dels campions i un accident del canadenc Lance Stroll li va donar ales. Va ser així perquè va entrar el cotxe de seguretat i quan va marxar, tres voltes abans del final, Verstappen ja no va tenir temps de superar-lo i, a més, va tenir dificultats amb els doblats. Almenys, per a Red Bull, Ricciardo va poder superar Bottas.