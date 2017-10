El Barça B només empata amb l'Oviedo i no pot fugir de la zona perillosa (1-1)

El Barça B no en va tenir prou amb el gol marcat a prop del descans per Jose per sumar la tercera victòria de la temporada davant d'un Oviedo que va mantenir un duel intens amb els homes de Gerard López. Un cop de cap de Carlos Hernández a l'inici de la segona part va permetre l'empat dels asturians i va provocar que els blaugrana no puguin escapar de la zona perillosa de la classificació. Ara mateix només són un punt damunt de la zona de descens, tot i que encara els falta un partit per jugar, al camp del Nàstic de Tarragona.

El Barça B va suportar els atacs de l'Oviedo a l'inici i va anar estabilitzant els seus atacs fins que es va avançar en una pilota recuperada per Lozano que va aprofitar Jose per entrar per la dreta i superar el porter Juan Carlos.

Els asturians van sortir més forts a la represa. Van avisar amb una rematada de Folch que va aturar Ortolà, però ja no van perdonar en una acció calcada que no va deixar passar de llarg Carlos Hernández. A més, els locals haurien pogut perdre, però Owusu va errar una clara oportunitat en el tram final.

Després de la jornada del cap de setmana, el Numància perd el liderat en caure a Saragossa a l'últim partit del dia. Ahir també va destacar la golejada del Rayo sobre el Valladolid, i el triomf del Granada, que també puja a la zona alta abans d'una jornada intersetmanal que comença demà.