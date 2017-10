El Berga aprofita un solitari gol de falta per imposar-se

arxiu particular

Els jugadors i cos tècnic berguedans dediquen la victòria a Roger Verdaguer al vestidor després de la mort del seu pare el divendres arxiu particular

El Berga va sumar una nova i important victòria per la mínima en la seva complicada visita al petit camp del Folgueroles, 0-1. Els jugadors entrenats per Joan Prat van aprofitar un solitari gol de falta directa, obra de Noguera, a mitjan represa per sumar tres punts molt valuosos.

El conjunt berguedà va saltar damunt la gespa amb molta concentració i amb ganes de sumar la segona victòria de la temporada, davant d'un equip local adormit en els primers compassos.

Els visitants van gaudir de les primeres ocasions clares de gol tot i que no van estar encertats de cara a porteria. El Folgueroles va començar a reaccionar i va aconseguir equilibrar el joc. Amb aquest empat a zero gols es va arribar al descans. A la represa, la dinàmica no va canviar. Noguera va avançar el Berga gràcies a una magistral falta directa al minut 66.

El Folgueroles va pressionar en els darrers quinze minuts per intentar empatar, però va topar amb una sòlida i efectiva defensa berguedana.