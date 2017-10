La descoberta de nous esports i el gaudi en família són l'atractiu per als més joves

A les 9.38 hores de la matinal del diumenge, la zona habilitada per a la recollida de dorsals de les Four Factors Race bull d'activitat. Impossible endinsar-s'hi! La veu de l' speaker Pol Álvarez ressona com a teló de fons. Vint minuts abans de l'inici de la cursa per als més menuts (Kids), més d'una cinquantena s'apleguen ansiosos rere la línia de sortida. De ben segur, no els caldrà escalfament previ.

Iniciada la cursa, una munió de pares enceta la seva pròpia competició per aconseguir l'espai amb millors vistes a la zona de les basses de fang del circuit. La travessa es produeix sense incidències. Tres nenes es recuperen de l'esforç superada la línia d'arribada. Per a la navarclina Marta Sanglàs (6 anys) i per a Lucía Azpeleta, de Sant Fruitós, de la mateixa edat, el millor de la Four Factors Race Kids és «poder aixafar fang». Ho ratifica la santfruitosenca Marta Planas (6 anys), que diu satisfeta que «ha estat la millor cursa del món».

Ja s'ha iniciat l'escalfament per als participants a les curses competitives, la Wild i la de 10 km. La sessió dirigida per Guillem Català (Vela Club & Fittnes) és tot un espectacle en si mateix.



Gaudir de l'esport en família

Amb aquestes curses en marxa, hom pot endinsar-se a l'Espai Aventura. Dues nenes i un nen frueixen d'allò més conduint sengles trikes, uns tricicles que es condueixen quasi estirats, talment com la F1. Les nenes són la Mia Falcó, de nou anys, santfruitosenca, i Ainhoa Esco, manresana de deu anys. Han optat per practicar aquesta activitat ja que «a l'estiu a les colònies de la nostra escola, el col·legi Paidos, vam provar els trikes i volíem repetir», explica la Mia. L'Ainhoa ens il·lustra: «és més difícil que anar amb bicicleta i molt més cansat, has de fer molta força amb les cames», abans que la Mia ens defineixi els Benet Games com «una festa on trobem moltes propostes que ens agraden i podem fer en família». Ja sabem on som.

Jordi Puigarnau, monitor, ens atén just després d'una intensa sessió al circuit de push bike trial, una de les novetats d'enguany, amb quatre joves futurs ciclistes. «Tenim tres activitats interrelacionades, «La meva primera bicicleta», el push bike i el push bike trial. La primera és una forma divertida per tal que els nens entrin en contacte, per primer cop, amb una bicicleta. La manca de pedals de les bicis de push bike permet al nen desenvolupar el seu sentit de l'equilibri i conèixer millor el seu propi cos i el que poden fer amb ell més enllà de caminar i córrer. Descobrir, per exemple, que poden fer força amb els braços. En el circuit de push bike trial poden conèixer, a més aquesta modalitat». Sí, els cal força de braços per desplaçar-se, sens dubte.

En el circuit de pumptrack dos nois llisquen a tota velocitat amb el seu patinet. Dos santfruitosencs, l'Arnau Junyent (9 anys) i el Joan Escudero (10 anys). Els abordem en finalitzar el seu torn. La seva impressió. «Gaudir de la sensació de velocitat sense sentir-te en perill», explica entusiasmat l'Arnau. En Joan els defineix tots dos com autèntics apassionats dels patinets, de les bicicletes, del segway... «Repetireu?», goso preguntar. El Joan es confessa: « bé, ja hem repetit sis o set vegades...».

Per poder conversar amb algun dels monitors del paddle surf o del ioga paddle surf hem d'esperar que s'esgoti la cua de nens i nenes que volen gaudir-ne. La barcelonina Sònia Arrufat, primer, ens corregeix. «El nom correcte d'aquest darrer esport és Stand Up Pilates Paddle. Fem el mateix que en una sessió de Pilates al gimnàs, però sobre una taula de surf. La seva inestabilitat ens permet fer un treball més intens de la zona abdominal». En abandonar el recinte, a les 14.12 hores, l'activitat hi continua.