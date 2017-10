Dues pèrdues de pilota als darrers minuts condemnen l'Igualada a la derrota

L'Igualada va encaixar una nova derrota, en aquesta ocasió davant el Palma Air Europa, que es va imposar per un resultat final de 79-82. En el primer quart el conjunt visitant va estar molt encertat en el llançament exterior i va dur per complet el ritme del joc. Tot i això, els igualadins no cedien gaire ter-reny i van arribar al final amb només tres punts de desavantatge (19-22). En el segon període, la tònica va ser més o menys la mateixa i es va arribar a la mitja part de l'enfrontament amb la mateixa diferència (39-42).

En la segona meitat, els locals van poder reaccionar gràcies a un gran rendiment defensiu, especialment dels jugadors que formen la segona unitat. Al final del tercer quart, els jugadors anoiencs ja guanyaven per set punts (64-57). En els deu darrers minuts hi va haver molta igualtat entre les dues formacions i la victòria es va haver de decidir en un final a cara o creu. En aquest, els anoiencs van cometre dues pèrdues de pilota que van ser vitals perquè els balears s'enduguessin la victòria. En la propera jornada, el conjunt igualadí visitarà la pista del Recambios Gaudí Mollet, en un matx que es posarà en marxa el dimecres 25 d'octubre, a partir de les deu de la nit. Abans, aquest dijous, a les 12.30 del migdia, l'Igualada rebrà el Vic en un partit corresponent als quarts de final de la Lliga Catalana EBA.