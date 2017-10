La falta d'encert al davant es converteix en un maldecap per al Joanenc

El joc convenç però el gol no arriba. Així es podria definir l'inici de temporada del primer equip del Joanenc. Davant el Borgonyà, es va repetir la dinàmica dels darrers partits, on els santjoanencs dominen però no materialitzen les seves nombroses ocasions.

En tota la primera meitat, els de Marc Viladrich van gaudir de fins a quinze oportunitats per obrir el marcador. A mesura que passaven els minuts l'ansietat s'apoderava dels jugadors locals, els quals veien com el partit arribava al descans amb empat a zero.

Només començar la segona part, el conjunt groc va encaixar el gol dels visitants en una pilota perduda al mig del camp que es va transformar en un ràpid contraatac per als osonencs. El gol colpejava com una galleda d'aigua freda en l'ànima dels locals, els quals van bolcar-se per complet a l'atac.

Tot i les constants ofensives, l'equip de Viladrich no era capaç de transformar les seves ocasions en gol. Finalment, al minut 84, Delgado va fer l'anhelat empat a un per deixar el partit en taules.