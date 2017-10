L'Artés afina la punteria al segon període i tomba el Mollet

El Club Bàsquet Artés va obtenir la segona victòria en dues jornades, en aquesta ocasió a la seva pista davant el Recanvis Gaudí Mollet B, al qual es va imposar per un resultat final de 70-61.

En el primer quart els jugadors artesencs van fer una bona feina en defensa, però van estar molt desencertats en el llançament exterior. Per la seva banda, els visitants eren superiors en el joc interior i dominaven el rebot, i es va arribar al final amb un marcador de 14-13. En el segon període es va mantenir més o menys la mateixa tònica que en l'inicial, i després els homes de Mollet del Vallès van agafar quatre punts de marge. Tot seguit, els bagencs van començar a afinar la punteria i van arribar a la mitja part de l'enfrontament amb sis punts de diferència en l'electrònic (34-28).

En la segona meitat, els jugadors dirigits per Toni Manyosas van obrir un forat important, però no van acabar de trencar el partit (52-41, al final del tercer quart). En els darrers deu minuts els locals, esperonats un cop més per la seva fidel afició, van fer una bona sortida, es van situar disset punts per sobre i van sentenciar. A partir d'aquí, l'Artés només es va haver de dedicar a mantenir la renda per endur-se el triomf. En la propera jornada, el conjunt artesenc visitarà la complicada pista del Pia Sabadell, en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge, 15 d'octubre, a partir de les sis de la tarda.