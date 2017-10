L'Asfe no està al seu nivell i cau contra el Cornellà

L'equip sènior del Petropinto Asfe Sant Fruiós va sumar la seva segona derrota; aquesta a casa davant el CB Granollers 1, amb un resultat final de 57-66.

L'inici del matx va ser complicat per als dos equips, que no aconseguien trobar-se còmodes dins la pista i hi havia un alt desencert alhora d'atacar. Aquesta mala dinànima va ser la constant de tota la primera meitat.

Va ser a la represa quan el Cornellà va fer-se amb cert control ofensiu ja que, tot i no trobar el seu nivell habitual, va saber clavar diversos triples en moments claus.

Al darrer temps va arribar la reacció bagenca, que tot i aconseguir retallar distàncies al marcador va acabar caient derrotat.