L'Escola Pia venç tot i un primer període fatídic

L'equip igualadí Depimés Escola Pia Àguiles va fer-se amb el seu tercer triomf aquesta temporada; aquest va ser a casa davant el Sese per un resultat final de 60-54.

Una molt mala arrencada per part de les locals va permetre que el Sese obrís la primera escletxa del matx i es posés fins a tretze punts per sobre. No obstant, durant el segon i tercer quart les d'Anoia van aconseguir capgirar el resultat, controlar el ritme i trencar la defensa zonal proposada per a les barcelonines.

Al derrer període es va viure un intercanvi de cistelles que posava els nervis a flor de pell, no obstant l'Escola Pia va saber anotar tres triples en moments claus que els va donar una nova victòria.