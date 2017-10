L'Igualada es podria vendre la seva plaça a l'OK Lliga a final de temporada

L'Igualada Hoquei Club, un dels clubs històrics de l'hoquei sobre patins espanyol, es troba immers en una crisi econòmica, després de la no aprovació del pressupost anual en l'última assemblea, la qual cosa podria conduir a la venda de la plaça en l'OK Lliga.

El club ha comunicat aquest dilluns oficialment que en l'última assemblea de l'entitat, els socis no van aprovar el pressupost presentat per la junta directiva, en el qual s'apuntava un dèficit de 64.000 euros per la falta de patrocinadors per al primer equip, quantitat que fins ara saldaven les empreses Calaf Grup i Buff.

La situació, segons apunta el president del club, Manel Burón, "dificulta molt el desenvolupament normal de la temporada", ja que malgrat que fa mesos que treballen per aconseguir nous patrocinadors "no ha estat possible i això no es pot allargar en el temps".

Durant l'assemblea es va exposar la probabilitat, al final de la present temporada, que es va iniciar el cap de setmana passat, de vendre la plaça de l'OK Lliga i saldar el deute i competir amb el segon equip a la Lliga Nacional Catalana.

"No es descarta pròximament fer una nova assemblea per poder donar poders a la junta directiva per acceptar una venda dels drets federatius a un altre club a final de temporada i d'aquesta manera poder deixar els números vermells", ha dit Burón.