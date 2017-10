El Madrid, el València i el sorprenent Fuenlabrada continuen imparables

Només cinc equips es mantenen invictes després de les tres jornades de la Lliga Endesa: el campió València Basket, el Barça, el Reial Madrid, l'Herbalife Gran Canària i el sorprenent Montakit Fuenlabrada. Tots ells sumen tres victòries que comencen a definir els seus objectius: blaugranes i madridistes han de lluitar pel títol, el València té equip per defensar-lo i tant el Gran Canària com el Fuenlabrada han de lluitar per ocupar posicions de privilegi.

El Madrid es va convertir ahir nou líder després de sumar un altre triomf contundent, davant el Tecnyconta Saragossa (93-65). Fabien Causeur, amb 15 punts, i Anthony Randolph, amb 13, van liderar un triomf sense brillantor dels blancs.



Eyenga no té pietat del passat

Fins aquesta jornada, el líder era l'Unicaja, que va caure en la visita a Fuenlabrada (77-69). El conjunt madrileny és una de les sorpreses de la temporada, de la mà del tècnic argentí Néstor García. Ahir, el botxí de l'Unicaja va ser l'ala congolès Christian Eyenga, autor de 19 punts i que precisament va jugar els play-off del curs passat amb els malaguenys.

Més ajustat va ser el triomf del vigent campió, el València Basket, que va patir per seguir sumant i va acabar guanyar un partit molt complicat gràcies als 18 punts del nord-amercià Erick Green i a la bona actuació del pivot alemany Tibor Pleiss, que va acabar amb 19 de valoració davant l'Iberostar Tenerife (67-70).



Henk Norel, de nou MVP

Una altra de les sorpreses de la jornada la va protagonitzar el Gipuzkoa Basket, que va ratificar el seu bon inici de lliga amb una contundent victòria a la pista d'un Movistar Estudiantes gris (75-92). Una vegada més, el pivot holandès Henk Norel va liderar el conjunt basc per ser MVP de la jornada: ahir, amb 16 punts i 13 rebots per arribar als 30 de valoració (com en els tres partits).

Al seu costat també va fer un bon partit Miquel Salvó, que fins aquest estiu estava lligat al Bàsquet Manresa, però el descens de l'equip del Nou Congost el va deixar lliure per fitxar per algun club ACB, i el català va demostrar ahir el seu bon nivell: 11 punts i 4 rebotes en poc més de 15 minuts.



Primer triomf d'Ibon

L'UCAM Múrcia, que acumulava dues derrotes, va superar l'Andor-ra per 81-77. Va ser el primer triomf per a l'equip d'Ibon Navar-ro, mentre que el conjunt de Joan Peñarroya s'ensorra (0-3). També va sumar el primer triomf el Bilbao, en derrotar per 86-94 un Betis que també va 0-3.