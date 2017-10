El manacorí aprova Bruguera i Medina com a capitans estatals

Rafa Nadal va considerar ahir com a bona l'elecció de Sergi Bruguera i Anabel Medina com a nous capitans d'Espanya a la Copa Davis i a la Copa Federació, respectivament, encara que no va revelar si l'any que jugarà al torneig masculí. «Bruguera és un jugador que s'ho mereix pels èxits que ha aconseguit a la seva carrera com a tennista i pel que ens ha representat arreu del món durant molts anys, crec que és bona elecció», va subratllar Nadal respecte a l'extennista català.