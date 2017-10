El Manresa obté un meritori empat davant la Damm B en un partit sense ocasions

El Manresa va trencar una mala dinàmica de tres derrotes consecutives després de sumar un valuós punt en el complicat camp de la Damm B, 0-0. Ambdós equips van disputar un partit molt anivellat on les defenses es van imposar als atacs. Cap equip va ser capaç de crear perill i al descans el marcador reflectia un just empat a zero gols. A la represa, la dinàmica no va canviar i els manresans tancats al seu camp buscaven sortir al contraatac per intentar sorprendre un bon conjunt local.

Els jugadors de Pablo Becerril van desaprofitar un parell d'arribades per intentar desfer l'empat, però finalment al marcador no es va moure. La setmana vinent els jugadors del Manresa rebran la visita al Congost del Gimnàstic de Tarragona B.