El Martorell derrota el líder en un gran partit

El Martorell va donar un pas de gegant després de guanyar el líder, el Vallirana, per 3-1, i d'aquesta manera segueix invicte en la competició. Quan només s'havien jugat vuit minuts el Martorell s'avançava en el marcador. Després del gol, l'equip martorellenc va jugar amb més comoditat. A la represa la primera ocasió més destacada va ser per al Martorell, però la pilota es va estavellar al travesser. El Vallirana va estirar línies i en la primera ocasió, a pilota parada, va arribar l'empat. La reacció martorellenca no va tardar en arribar. Només quatre minuts després va aconseguir tornar-se a posar per davant en el marcador per segona vegada consecutiva després d'un desplaçament en llarg de Xavi Marco que va deixar sol davant el porter Abde, el qual no va fallar. Molt bon partit d'Abde, ja que a part del gol també va assistir en el tercer gol, que sentenciava el partit. A partir d'aquest gol, el partit va perdre ritmei el Martorell ho va aprofitar per fer el tercer i assegurar-se els tres punts. En l'últim tram no hi va haver més accions destacades i el Martorell va acabar guanyant còmodament. D'aquesta manera el Martorell es col·loca colíder a un punt del líder, el Club Fútbol Pallejà. En la propera jornada el Martorell visitarà el camp del Sant Feliu de Llobregat, que encara no ha perdut i ve de guanyar el Corbera per tres a un.