El Navàs fa vibrar l'afició en capgirar setze punts contra el Sagrada Família

El Navàs Viscola es va endur una nova victòria a la seva pista, en aquesta ocasió davant el Sagrada Família Claror, al qual es va imposar per un resultat final de 53-46 després de remuntar els setze punts d'avantatge que tenien els visitants a mitjà del tercer quart. Aquesta gesta va ser possible gràcies al suport de l'afició, que va omplir le pavelló de gom a gom i no va deixar d'animar.

En l'inici els dos equips van estar a un bon nivell en defensa i els navassencs van estar desencertats en atac (10-14 al final del primer quart). En el segon període, els jugadors visitants van dominar per complet el rebot ofensiu, i d'aquesta manera es van poder distanciar a la mitja part de l'enfrontament (17-27).

En els primers cinc minuts del tercer quart la tònica va ser més o menys la mateixa i el Sagrada Família va arribar a tenir setze punts de marge (20-36). A partir d'aquí, però, els navassencs van reaccionar i van clavar un parcial de 13-5 que els va esperonar. Llavors, tant els jugadors com l'afició va creure en la remuntada. En els darrers deu minuts els locals van aconseguir fer-se amb el domini del rebot i, gràcies a un parcial de 19-5, els bagencs es van endur la victòria. En la propera jornada el Navàs Viscola visitarà la pista dels Monjos en un matx que es posarà en marxa el proper diumenge, 15 d'octubre, a partir de dos quarts de vuit del vespre.