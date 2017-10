Oriola signa un partit perfecte en la seva estrena de blaugrana

El targarí Pierre Oriola va debutar ahir en partit oficial amb el Barça, després de perdre's les dues primeres jornades de lliga per una lesió de turmell. I la seva primera actuació davant el seu nou públic no va poder ser millor: va anotar 16 punts sense cap errada en 19 minuts.

Oriola, format al Bàsquet Manresa, no va fallar cap tir de camp dels que va intentar: 5/5 de dos i 6/6 tirs lliures. A més, va agafar 6 rebots i va repartit dues assistències. En total, va arribar als 26 de valoració, convertint-se en el millor blaugrana en aquest apartat, per davant de Pau Ribas, que va ser el màxim anotador amb 21 punts (i 21 de valoració). «Molt content pel debut i per la tercera victòria consecutiva a l'ACB», va piular Oriola després del partit.