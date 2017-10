Polònia assegura la classificació i repesca per a Eslovàquia i Dinamarca

Polònia es va classificar de manera directa per al seu segon mundial consecutiu després de derrotar Montenegro per 4-2. De fet, l'equip d'Adam Nawalka, que ha protagonitzat una solidíssima fase de classificació, només necessitava un punt davant d'un rival que dijous va hipotecar totes les seves possibilitats de repesca en perdre a casa contra Dinamarca. Ahir, els balcànics no van poder arreglar-ho i els nòrdics, amb un trist empat a casa contra Romania, van obtenir el bitllet per buscar la seva segona oportunitat. La jornada europea d'ahir, amb força bitllets ja adjudicats, ja que Alemanya i Anglaterra ja havien aconseguit la classificació directa, i Irlanda del Nord, per a la repesca, també va veure com Eslovàquia descavalcava Escòcia i tindrà una segona oportunitat per ser present a la cita russa.

Així, a Varsòvia, Mulgosa i Tomasevic van igualar els gols de Marczynski i Grosicki. En els dar-rers cinc minuts, però, amb Montenegro llançat a l'atac, Lewandowski i un autogol de Stojkovic el va deixar sense punts. A Copenhaguen, Christian Eriksen, l'estrella danesa, va avançar el seu equip i l'empat final de Deac va ser anecdòtic, com ho va ser l'empat a un gol entre Kazakhstan i Armènia.

En el grup F, Eslovàquia havia de vèncer Malta i esperar que Escòcia no ho fes a Ljubljana. Els eslovacs van guanyar per 3-0, amb dos gols de Nemec i un de Duda. A Eslovènia, Escòcia es va avançar amb un gol de Martin, però Bezjak va capgirar el resultat. El gol final de Snodgrass va arribar massa tard. Anglaterra, que ja havia assegurat la seva classificació, va derrotar Lituània per 0-1 amb un gol de Harry Kane.

Finalment, amb tot ja decidit, al grup C, Alemanya va fer el ple de punts en apallissar per 5-1 Azerbaijan, Irlanda del Nord, que jugarà repesca, va perdre per 1-0 a Noruega, i la República Txeca es va exhibir contra la dèbil San Marino, a qui va guanyar per 5-0.



Dos grups més es decideixen

En la jornada d'avui, Espanya visita Israel i Itàlia va a Albània amb tot decidit, amb els hispans classificats per a Rússia i els transalpins, per a la repesca. Tot és obert als altres dos grups, malgrat que Islàndia i Sèrbia ho tenen tot a favor per entrar al mundial. Els nòrdics només han de vèncer Kosovo a Reykjavik per entrar a la seva primera Copa del Món. Ucraïna i Croàcia es jugaran, segurament, el segon lloc. Al grup D, els serbis han de vèncer Geòrgia a Belgrad i Gal·les i Irlanda s'enfronten per ser segons, o primers si fallen els balcànics, amb un punt d'avantatge per als gal·lesos.