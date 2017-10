Una Salle molt desencertada no pot competir i cau clarament amb el Sant Adrià

La Salle Manresa va encaixar una dura derrota a la complicada pista del Sant Adrià B, que es van imposar per un contundent resultat de 72-49. En la primera meitat, els jugadors manresans van estar molt desencertats tant en atac com en defensa, i això ho va aprofitar els locals per clavar sis triples i marxar a la mitja part amb disset punts de marge (42-25). En el tercer quart els manresans van intentar reaccionar, però el Sant Adrià es va mantenir sòlid i es va endur una còmoda victòria. La propera jornada la Salle rebrà el Sant Gervasi.