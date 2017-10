El Sallent cau el primer partit contra un Parets que segueix amb pas ferm

El Sallent va encaixar la primera derrota de la temporada enfront d'un Parets que encadena cinc victòries consecutives. Els jugadors de Jordi Capellas van reaccionar a la represa però no van poder empatar i van acabar caient per la mínima 1-2. L'equip visitant va saltar damunt la gespa controlant totes les línies del joc i mantenint el control de la pilota durant molts minuts. El jugador visitant Fran va obrir el marcador després d'una bona jugada per la banda i una gran definició. Els bagencs no van saber reaccionar davant d'un Parets que va continuar pressionant i que al minut 38 Bilal rematava una falta lateral per fer el segon gol del seu equip.

A la represa, la dinàmica va canviar i el Sallent va sortir amb més intensitat buscant retallar distàncies i neutralitzar el control visitant. Martínez va aconseguir escurçar distàncies i posar el Sallent de nou dintre del partit. Tot i això, el Parets va seguir dominant i disposant d'ocasions, malgrat no va ampliar l'electrònic.

Els jugadors entrenats per Jordi Capellas van lluitar fins al darrer minut però van topar amb una efectiva defensa rival per mantenir l'avantatge i endur-se els tres punts del poble bagenc. En la propera jornada de la competició els jugadors del Sallent es desplaçaran fins al complicat camp del Matadepera.