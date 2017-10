Sergi Llull 'reapareix' al costat del nou fitxatge del Madrid

El menorquí Sergi Llull va ser ahir al Palacio de los Deportes per assistir en directe al triomf del Madrid sobre el Tecnyconta Saragossa. El base, lesionat al genoll esquerre aquest estiu en un partit de preparació amb Espanya, va aparèixer al fons de la banqueta amb crosses. Al seu costat hi va seure Chasson Randle, un base nord-americà fitxat pel Madrid per cobrir la seva baixa i que, en principi, només jugarà l'Eurolliga.