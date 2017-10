Un sòlid i coral Cadí s'emporta una victòria de molts quirats a Càceres

El Cadí la Seu suma el segon triomf de la temporada. Una victòria de molts quirats a Càceres, en una pista que, a priori, no es preveu gens fàcil. El joc coral de les de Bernat Canut va ser superior, molt superior a vegades, a unes extremenyes que tot i tenir en Joy Brown (17 punts i 17 rebots per a un 34 de valoració) i Shayla Cooper, dos col·losals referents, van haver de sucumbir davant l'allau d'encert i intensitat defensiva –fent perdre múltiples possessions a les locals– que les de la Seu van mostrar durant molts minuts. El segon quart en general i un parcial de 0-8 al tercer quan l'Al-Qázeres havia aconseguit rebaixar la distància a menys de deu punts van ser claus.

Un triple de Yurena Díaz –en va anotar tres en sis intents– va obrir un matx que sempre va estar sota control urgellenc. El Cadí va saber forçar molts errors al seu adversari, que tot i ser lleugerament superior en la lluita pel rebot, sempre va anar una marxa rere les de Canut. Si el Càceres va saber reaccionar a temps al primer quart quan el Cadí començava a obrir forat (8-15) i va equilibrar les forces, al segon període va consolidar-se el domini visitant. Ara Andrea Vilaró, ara Marta Montoliu, més el treball de la resta de companyes, molt ficades en el partit, van pilotar les urgellenques. Brown i Cooper semblaven estar massa soles per a tanta solidaritat i aportació de les de la Seu (27-41 al descans).

Cooper es va carregar el seu equip a l'esquena durant el tercer quart, i amb Shereesha Richards i Nogaye Lo carregant-se de faltes, més una Caitlyn Ramírez que no acabava de trobar-se còmoda, les extremenyes van mirar de tornar a entrar al partit. El 40-49 al minut 27 de partit no és que inquietés excessivament. Bernat Canut va aturar el partit i després del temps mort, un parcial de 0-8 va ser gairebé definitiu. Per si no n'hi havia prou, l'arrencada del darrer quart va portar la màxima renda urgellenca (46-66). El Càceres ho provava a cops de rauxa i individualitats. Però la solidaritat urgellenca era molt més sòlida. Mehryn Kraker, Andrea Boquete, Montoliu... tothom sumava. Només quan les locals van collar una mica en defensa i el Cadí va fallar cinc tirs lliures gairebé consecutius les extremenyes van poder reduir el marge, però ja era massa tard per poder remuntar.