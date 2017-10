El Tenea Esparreguera no dóna cap possibilitat al Pia Sabadell en el debut a casa

El Tenea Esparreguera va obtenir una victòria molt contundent en el debut a la seva pista d'aquesta temporada. Els jugadors del Baix Llobregat Nord van apallissar el Pia Sabadell per un clar 99-48. Els homes dirigits per Òscar Navarro van trencar el duel al final del primer període a base de triples, i a partir d'aquest instant van imposar la seva superioritat davant un Bàsquet Pia que no va saber reaccionar a l'envestida local. Les cares noves de l'equip, Rubén Morales, Sergi Alà i Miquel Aliaga, van ser determinants en la victòria i van signar una bona carta de presentació davant la nova afició, que omplia de gom a gom el pavelló Ramon Martí.

En els primers compassos del matx hi va haver igualtat, però tot seguit els locals van anotar tres triples consecutius i van obrir un forat important (28-8). En el segon període, un Esparreguera desinhibit i ple de confiança va seguir eixamplant diferències (52-27, a la mitja part).

A la represa, la dinàmica no va canviar en absolut, i els locals seguien imposant la seva llei i passant per sobre del rival, executant a la perfecció cada una de les premises que conformen el seu ADN: defensar, recuperar, córrer i anotar. A mitjà del tercer període, i ja fins al final dels 40 minuts, la història del matx es va anar consumint poc a poc i l'Esparreguera va vèncer amb claredat.