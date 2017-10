«Volem que aquest festival esportiu sigui una referència per al nostre territori»

L'Ajuntament de Sant Fruitós veu en els Benet Games una activitat amb molt potencial i vol apostar-hi de forma decidida. Això és el que pot deduir-se de les paraules de Xavier Racero (Gent fent Poble) i Tomás Casero (PSC), regidors de Desenvolpament Econòmic i Esports, respectivament, del consistori bagenc.

Tomás Casero considera que la proposta està «consolidada. El fet que els disset aparcaments habilitats hagin quedat desbordats avui ens ho ratifica». En els Benet Games, el regidor d'Esports hi veu «un estri per potenciar el municipi i dinamitzar el nostre territori. No existeix una activitat similar enlloc de la Catalunya Central i volem que els Benet Games siguin una referència, en aquest tipus de festival, a casa nostra».

Aquesta declaració d'intencions ja té una base sòlida que ha de garantir la continuïtat del certamen almenys durant tres anys més. Xavier Racero, regidor de Desenvolupament Econòmic, exposa que «l'any passat OciSport ServeisEsportius SL va organitzar per primera vegada els Benet Games gràcies a un acord puntual arran de la confluència d'interessos d'ambdues parts. Enguany, però, i després que l'organització del festival sortís a licitació pública, té un contracte per dos exercicis, amb dues pròrrogues anuals automàtiques si ambdós signants no manifesten cap tipus d'oposició. Per tant, creiem que poden garantir les tres properes edicions dels Benet Games».

L'edició d'aquest any s'ha desenvolupat, emfatitza Tomás Casero, «sense incidències de cap tipus. Tots els dispositius de seguretat previstos han funcionat a la perfecció». Tot i això, la setmana va iniciar-se amb incertesa, almenys pel que fa a l'èxit de participació. «Vam témer que la situació política que viu el país incidís negativament en l'èxit del certamen. De diumenge a dimarts, les inscripcions van pràcticament aturar-se. Dijous van dinamitzar-se i divendres van repuntar de manera definitiva», exposa Racero.

Enguany, a més, ha començat a palesar-se un canvi en l'origen dels participants. Xavier Racero explica que, «fins a aquesta edició, els esportistes i el públic eren bàsicament de la Catalunya Central, però aquest any hem detectat un cert procés de diversificació en aquest aspecte. Esportistes d'Andorra, de les Terres de Ponent i de les comarques gironines figuren entre els participants».

Aquest fet podria incidir positivament en un dels aspectes col·laterals que l'Ajuntament busca amb els Benet Games: la dinamització comercial. «L'enquesta posterior entre els restaurants de Sant Fruitós, l'any 2016, mostrava que aquell cap de setmana les pizzeries de la vila havien esgotat les existències, mentre que els ímputs recollits entre els restauradors delataven un augment de l'activitat», certifica Casero.

«El proper repte és establir vincles amb Món Sant Benet per fer més atractiu el certamen, la seu central del qual, però, ha de ser el Bosquet», sentencia.