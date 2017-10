Els clubs de LEB Or defensen les dues places d'ascens

Amb la competició ja iniciada, en l'impàs entre la segona i la tercera jornada, el equips de la LEB Or, entre ells l'ICL Manresa, es van reunir ahir amb la Federació Espanyol de Bàsquet (FEB) per debatre i ratificar quin 'premi' han de tenir al final de la temporada: tots els clubs, amb l'excepció del Barça B, van ratificar que volen dos ascensos a la Lliga Endesa.

En un comunicat conjunt, els clubs van ratificar «una posició conjunta en defensa de les condicions de competició» aprovades per unanimitat a l'assemblea general de la FEB del passat mes de juliol. És a dir, que es guanyarien el dret a pujar el primer classificat al final de la lliga regular i el campió dels play-off.

Una intenció que contrasta amb el full de ruta aprovat fa dues setmanes per l'ACB, en la seva última assemblea: proposaven un únic ascens des de la LEB Or per poder tenir una Lliga Endesa de només 16 equips el 2019 (veure article inferior). Una intenció que encara havia de ratificar el Consell Superior d'Esports (CSD) en acord amb la FEB.

Una proposta que topa amb la posició acordada ahir pels equips de la LEB Or, que no valoren «cap possibilitat que no passi pel manteniment dels dos ascensos, amb dos descensos, que van determinar com a ferms per a la temporada 2017-18 després de la votació de l'estiu passat».



Una situació il·legal

Els integrants de la LEB Or remarquen «la il·legalitat que podria provocar un canvi de les condicions» de la competició «un cop començada». És a dir, que estan competint sense saber quants equips podran guanyar-se a final de curs l'ascens esportiu.

Durant la seva reunió d'ahir, els clubs de la LEB Or van destacar la seva determinació per «mantenir a llarg termini els dos ascensos aconseguits per aquesta temporada», que acaben amb la «situació de bloqueig» dels últims anys i que doten de sentit la lliga.

A més, els representants de les 17 ciutats implicades van remarcar el seu desig de condicionar qualsevol procés de negociació futur a «uns principis d'estabilització de la competició» per a un període prou llarg com perquè premiï l'esforç de totes les parts, que faci «rendible l'aportació dels seus patrocinadors» i consolidi tant el suport dels aficionats com la cobertura dels mitjans.

Quatre clubs representants de la LEB Or es van comprometre a iniciar un procés de treball per crear una proposta alternativa que compleixi amb les necessitats de totes les parts implicades i que sigui capaç de generar un horitzó d'estabilitat per al bàsquet estatal.

Finalment, els clubs de la LEB Or van acordar demanar una reunió amb el president del CSD, José Ramón Lete, per poder exposar-li la seva situació en persona.