Islàndia fa història una altra vegada i Sèrbia tornarà a disputar un Mundial

Islàndia va engrandir la seva llegenda recent en aconseguir la classificació per primera vegada per a un Mundial, el de Rússia, mentre que Sèrbia torna a la cita universal després de la seva absència al Brasil 2014.

Islandesos i serbis s'uneixen al Mundial com a representants europeus, jutament amb Rússia (amfitriona), Alemanya (defensora del títol), Espanya, Anglaterra, Bèlgica i Polònia. També tenen el bitllet el Brasil, Costa Rica, Egipte, l'Iran, el Japó, Mèxic, Nigèria, Corea del Sud i Aràbia Saudita.

El conjunt nòrdic que dirigeix Heimir Hallgrímsson es va graduar amb el seu brillant accés i bona participació a l'Eurocopa del 2016. I ahir va segellar el seu bitllet per al Mundial en guanyar per 2-0 Kosovo. Sèrbia, per la seva part, va segellar l'accés després de derrotar Geòrgia amb un solitari gol d'Aleksandar Prijovic.

I la selecció espanyola, ja classificada, va vèncer Israel per 0-1 amb una diana d'Illarramendi a la segona part del partit 100 de Busquets amb Espanya.