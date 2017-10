L'argentí i Suárez, candidats del Barça a la Pilota d'Or

L'argentí Leo Messi i l'uruguaià Luis Suárez són els dos únics jugadors del Barça que figuren en la llista dels 30 candidats a guanyar la Pilota d'Or d'enguany, després que n'hagi caigut Andrés Iniesta i que Neymar, blaugrana el curs passat, ara hi opti com a jugador del PSG. També pugnen pel guardó set futbolistes del Reial Madrid, segons va desvelar la revista France Football.

La publicació francesa situa el vencedor de les dues últimes Lligues de Campions com el club més representat. Al portuguès Cristiano Ronaldo, favorit per guanyar el trofeu per cinquena vegada i per segon any consecutiu, s'hi sumen Sergio Ramos, Modric, Kroos, Isco, Benzema i Marcelo.

La resta són: Mbappé, Neymar i Cavani ( PSG); Hazard i Kanté (Chelsea); Coutinho i Mané (Liverpool); Hummels i Lewandoski (Bayern); Griezmann i Oblak (At. Madrid); Falcao (Mònaco); Aubameyang (Borussia Dortmund); Bonucci (Milan); Buffon i Dybala (Juventus); De Bruyne (Manchester City); De Gea (Manchester United); Kane (Tottenham); i Dzeko (Roma).