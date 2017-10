Xoc frontal amb el full de ruta proposat per l'ACB, que preveu 16 equips el 2019

El 25 de setembre, just després de la presentació de la temporada de la Lliga Endesa, el clubs ACB es van reunir en assemblea per debatre sobre el futur de la competició. I van arribar a un acord que, principalment, encaminava la lliga a una reducció d'equip: 16 participants a partir del 2019. Una rebaixa dels 18 actuals que obligava a un canvi de normes.

Des d'aquesta temporada, i fins aleshores, cada any baixarien dos equips a la LEB Or i només en pujaria un. Així s'aniria reduint de manera paulatina el nombre d'equips fins arribar als 16, el nombre desitjat per als més poderosos, els que disputen l'Eurolliga, que volen una competició domèstica més curta per afrontar amb garanties els compromisos de competició continental.

Els clubs ACB també van acordar que, un cop establerta la lliga de 16 equips, cada temporada només hi hauria un ascens i un descens. Un acord que, pendent de ratificar, tindria una validesa de set anys per tal d'establir un «compromís d'estabilitat».

Aleshores, els clubs també van acordar mantenir el pressupost mínim revisable cada temporada. Una de les novetats instaurades aquest curs, després de la rebaixa de les condicions per materialitzar l'ascens des de la LEB Or.

A més, van decidir mantenir els criteris actuals de repartiment econòmic entre els clubs i establir unes mesures de control econòmicofinancer recomanades pel CSD per als clubs de l'ACB, inclòs qui ascendís de la LEB Or.

Aquest acord s'havia de traslladar, mitjançant una comissió de clubs, al CSD i a la federació espanyola, que ahir, després de reunir-se, va emetre la seva resposta.