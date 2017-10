Bonet i Claret han copat els dos primers llocs del campionat català

Xevi Bonet com a primer classificat i Roger Claret al seu darrere, és el destacat balanç dels parapentistes bagencs en el campionat de Catalunya després de les proves de Berga i Àger.

A la mànega de Berga, els participants van sortir dels Rasos de Peguera fins a la torreta del Cadí, passant per la Gallina Pelada i el Pedraforca, per aterrar a Alp. Un total de 70 km en els quals es va imposar Xevi Bonet, seguit per poc més de dos minuts de Sergi Claret. A Àger, es va passar per tot el Montsec, sobrevolant tant el congost del Mont-rebei com el de Tarradets, fins a la Pobla de Segur. En aquest cap es va imposar Claret per dos minuts sobre Bonet, però no va ser suficient per capgirar la classificació final, amb Xevi Bonet al capdavant.