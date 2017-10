El CT Manresa té una estrena brillant a la Segona estatal

L'equip absolut masculí del Club Tennis Manresa ha debutat al campionat d'Espanya de Segona Divisió, tot un reconeixement al brillant ascens assolit la passada temporada, fet que ha suposat una fita històrica per a l'entitat, que mai havia jugat en la segona categoria estatal en els seus més de 50 anys d'activitats.

I l'estrena del CT Manresa a la fase inicial de la Segona Divisió ha estat brillant, jugant amb grans formacions, aspirants a pujar a la màxima categoria i tenint jugadors de nivell ATP. Els manresans van desplaçar-se a les pistes del CT Reus Monterols amb un equip integrat per Pol Vaquero, Marc Monclús, Jordi Puig, Marc Vargas i Marcos Borderias com a capità. En el primer enfrontament davant els locals reusencs es van imposar per 4 a 1. Aquest resultat donava dret al CT Manresa a optar a la fase d'ascens a Primera Divisió, però en la segona jornada van trobar-se el CT Fadura de Getxo, contra qui els bagencs van caure per un ajustat 4 a 3, resolent-se l'emparellament en el partit de dobles.

Després d'aquest resultats, el CT Manresa es manté la Segona Divisió i ara haurà de jugar la fase regular d'aquesta categoria.

D'altra banda, l'equip absolut femení va superar el Tennis Cornellà per 3 a 1 en el primer partit de la lliga catalana. Pel que fa a títol individual, Marc Bueno (CT Manresa) va guanyar la fase de consolació del Torneig Since 90 del CT Can Via.