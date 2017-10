Un equip suís s'endú el Trofeu Internacional Vila de Puigcerdà

La pista de gel del Club Poliesportiu Puigcerdà ha acollit la dotzena edició del trofeu internacional de cúrling Vila de Puigcerdà. L'equip Lully va pujar al graó més alt del podi per segon any consecutiu. Els suïssos van estar acompanyats en el podi per dos equips de casa, el Puigcerdà Carlit i el Puigcerdà Puigpedrós, format íntegrament per jugadors júniors.

Aquesta edició ha consolidat aquesta competició, destacant el gran nombre de nacionalitats participants. I és que enguany hi ha hagut equips provinents dels estats Units, Escòcia, Suïssa, França, Mònaco, Euskadi i Catalunya. Tots els participants van destacar l'excel·lent organització.