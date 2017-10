El FC Barcelona guanya 18 milions durant la temporada 16-17, 11 menys que l'anterior

El FC Barcelona va obtenir durant la temporada 2016-2017 un benefici de 18 milions d´euros, un cop descomptats els impostos. Els guanys estan tres milions per sota del que s'havia previst, a causa de l´increment en la liquidació de l´impost de societats, segons ha justificat el club. La temporada 2015-2016, el club va guanyar 29 milions, 11 milions més que la 2016-2017. El Barça va ingressar 708 milions, quantitat que l'ha situat com el club esportiu amb "més ingressos del món" -segons assegura l'entitat-, superant per primera vegada la barrera dels 700. El director executiu del club, Óscar Grau, ha explicat que l'entitat esportiva preveu ingressar 897 milions la temporada vinent i obtenir un benefici de 21 milions després d'impostos.