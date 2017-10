Ibars i Martínez, millors esportistes de Vilanova

Can Papasseit es va omplir per reconèixer els mèrits dels esportistes vilanovins en la Festa de l'Esport de Vilanova del Camí. Un moment emotiu va ser el lliuramemt en el record a Asensio Sánchez (CP Vilanova i CF Vilanova), Antonio González (exregidor d'esports i fundador de la Peña Madridista) i Marina Rosillo (CE Budokan i FS Òdena), traspassades el darrer any, i també la proclamació de Roger Bars (Igualada HC) i Laura Martínez (FC Barcelona) com a millors esportistes. Entre aplaudiments i ovacions, un centenar d'esportistes van anar pujant a l'escenari a recollir el seu guardó. L'acte era organitzat pel Servei d'Esports i Comunicació i va ser presidit per l'alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte i el regidor d'esports, Camilo Grados. La conducció va anar a càrrec de la periodista Marissa Martínez, amb tocs d'humor de l'actor David Vilaseca.